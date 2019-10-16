南京21座獨柱墩橋樑啟動抗傾覆改造　料2020年完成

江蘇無錫有行車天橋上周四（10日）疑因行駛貨車嚴重超載，導致倒塌，引起輿論關注橋樑安全問題。江蘇省交通運輸廳周三（16日）通報，南京市交通運輸局近日啟動市轄城市橋樑獨柱墩抗傾覆改造工作，此輪將改造共計21座獨柱墩橋樑，計劃2020年完成；具體改造方案已報南京市政府審議，將納入該市2020年城建計劃。

通報提到，南京市交通運輸局今年2月完成全市城市橋樑獨柱墩橋樑調查工作，並開展相關專題研究。經查，城市橋樑29座獨柱墩橋樑合計308聯跨中，165聯跨抗傾覆性能滿足最新規範要求；該局對因各種因素不能滿足安全要求的橋樑聯跨，計劃通過減少基礎負荷、增設抗拉拔裝置或支座、增設鋼牛腿、增大橋墩截面等加固手段，提高橋樑抗傾覆性能。

通報又稱，鑑於高速公路實施入口稱重，大量的超限超載車輛將轉移至等級低、範圍廣、易繞逃的普通幹線公路和農村公路網，江蘇省交通運輸廳周三發通知，立即在全省開展橋樑隧道安全生產檢查，嚴防重大事故。該廳公路事業發展中心表示，目前已部署在全系統，開展全省普通公路安全隱患排查治理工作，以防止重特大事故發生。

據悉此次排查治理範圍，涵蓋全省所有普通國省道和農村公路基礎設施安全、建設和養護工程安全、信息化網絡安全以及基層站點安全等；具體包括在役橋樑隧道、交叉口和集鎮段、臨水臨河路段、建設養護工程、施工路段、收費站、服務區等，以及應急機制建立健全情況和網絡安全、輿情監測等情況。

該廳補充，此次排查將重點對下部結構為獨柱墩的橋樑，展開專項技術核查，對農村公路橋樑限載標誌完備情況作全面排查；公路中心將對全省各地落實情況監督檢查，對工作開展不力者將在全系統予以通報。