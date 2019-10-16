領導黑惡組織把持基層政權　居委會主任判囚25年

揭陽市榕城區人民法院公開宣判以邢奕光為首等人的涉黑案。（互聯網）

內地掃黑除惡行動持續。廣東省揭陽市榕城區人民法院周三（16日）通報，該院依法公開宣判以邢奕光為首等14人涉黑案，以組織、領導黑社會性質組織和敲詐勒索等罪，一審判處主犯邢奕光有期徒刑25年，剝奪政治權利4年，並處沒收個人全部財產；其餘13名被告分別被判處有期徒刑2年半至20年不等，並處罰金。

法院審理查明，邢奕光自2010年2月起，先後擔任揭陽​​市榕城區新興街東郊社區居委副主任、主任等職務，期間通過拉攏、招納、安插人員及排擠、撤換不支持其做法的工作人員等方式，逐步形成以他為首的犯罪組織。

法院續稱，邢等人在2010年10月至2018年期間，多次以房屋違建、用地手續不齊全、佔用公共地方等為由，頻繁阻撓居民自建房施工、裝修商舖，指使組織成員到廠房、店舖內作出騷擾、恐嚇、勒索，並驅趕工人、租戶，強行鎖門封屋甚至將鋪門焊死，以此敲詐勒索居民財物，形成了沒有邢奕光許可則不能施工的「潛規則」。

邢等人還違法違規自立各種名目，向工廠、商舖的經營者收取治安贊助費、管理費，向居民收取佔地款、自來水改造費、停車費，及通過侵吞集體資產等手段，共攫取非法利益高達641萬餘元（人民幣，約720.7萬港元）。

法院認為，邢奕光長期把持基層政權，把東郊社區居委，變成該組織違法犯罪的活動平台，以及控制東郊社區的工具，操縱破壞基層換屆選舉、壟斷集體資源、侵吞集體資產；以暴力或軟暴力手段，多次實施敲詐勒索、尋釁滋事、詐騙、故意傷害等違法犯罪行為，嚴重破壞了當地的政治、經濟和社會生活秩序，依法應當認定為黑社會性質組織。

法院補充，經查，邢奕光屬黑社會性質組織的首要分子，應當對黑社會性質組織所犯的全部罪行負責；同時根據各被告的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法作出上述判決。