美網絡安全公司︰中國利用黑客竊技術研製C919客機

美國有網絡安全研究公司日前發表報告，稱中國政府利用地下黑客網絡、國家安全部門官員、公司內部員工及國家指示等手段，藉此研製出國產大型客機C919；又稱中國政府主導國內黑客，向擁有關鍵技術的外國公司，發起網絡黑客和間諜行動，藉此竊取相關機密。

據該間名為CrowdStrike的美國網絡安全公司最新報告稱，C919很多關鍵零件都是從國外進口，包括中方在2009年最初宣布時，選用美法合資公司CMF國際的Leap渦輪發動機，而同款發動機也用於波音737MAX和空客A320Neo等機型。

報告續稱，當時中國國安部門就開始針對該批擁有C919關鍵技術的外企，發起網絡黑客和間諜行動，並由江蘇省國家安全廳主要負責。在2010年到2015年間，該廳相關人員通過惡意軟件Sakula，攻擊包括霍尼韋爾（Honeywell）、賽峰（Safran）等航空工業公司；更指惡意軟件Sakula開發人暨代理俞平安（Yu Pingan，音譯‧下同）已被捕，並遭美國司法部起訴。

報告又補充，江蘇國安廳同時展開傳統人工間諜工作；同樣已被美國司法部起訴的許彥君（Xu Yanjun）在幾年裏，聘用通用電氣公司的趙曉卿（Zhao Xiaoqing），以及中國出生的美國後備軍人季超群等人，展開情報搜集工作。