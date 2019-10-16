7被告非法集資逾37億人民幣　5000多人血本無歸

上海威翔股權公司、威豐資產公司、威豐股權公司涉嫌非法集資詐騙一案，周三（16日）在上海市第一中級人民法院開庭審理，被告韓海湧、黃意、沈揚、沈俊雅、顧昊、張寧、蘇仁模涉嫌向9700多人，非法集資約37.31億元（人民幣．下同，約41.95億港元），造成受害人巨大損失。法官其後宣布擇期宣判。

根據公訴機關指控，韓海湧在2013年至2015年期間，先後設立上述3間公司，並在上海市設立多間門店，為謀取非法利益，以對外發放有抵押貸款、投資經營為名，採取虛假宣傳等方式，並以高額利息為誘餌，向9700多人非法集資約37.31億元；其中除了約26.2億元（約29.4億港元）用於兌付前期投資人本息等外，其餘錢款被用於各項運營費用、支付高額業務提成等，僅少量用於投資經營，造成5000多名受害人實際損失約10.56億元（約11.87億港元）。

雖然案發後，上述被告均主動投案，並如實供述案情；但公訴機關認為，被告作為上述3間公司高管，以非法佔有為目的，共同使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，均應當以集資詐騙罪追究刑事責任。公訴機關與辨護律師就被告的行為、責任及各項證據互相質詢後，合議庭決定休庭，並宣布擇期宣判。