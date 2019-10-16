應付明年春節客流　陸台航空公司宣布加開航班

中國大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（下稱「台企聯」）日前表示，已就明年「台胞返鄉團購機票」事宜，與大陸及台灣14家航空公司代表交流並提出意見，大陸航空公司隨即宣布，明年春節加開前往台灣班機的優惠方案。海基會發言人蔡孟君周三（16日）表示，由於明年春節緊接台灣的總統大選，預估回台人潮較大，會適時反應台商意見與需求。

蔡孟君表示，對於能便利台灣民眾返鄉投票、過節的措施與做法，政府都會努力促成；海基會將隨時關注相關訊息，適時反映台商的意見與需求。她提到，相關部門依照往例，會尊重市場機制原則，春節加班機大多在除夕前約1個月公布。

大陸東方航空及廈門航空去年因飛行M503爭議航路，提出春節加班機申請未獲同意。但經溝通，台灣民航局今年初已批准該兩間航空公司今年度的申請。而明年的春節加班機申請，也可望獲准。

據悉包括中國國航、南方航空、東方航空等11家大陸航空公司，以及台灣華航、長榮航空、遠東航空等3家航空公司，日前均派代表參加台企聯關於台商返鄉購票的座談。

台企聯在座談會後提出，希望兩岸航空公司盡早完善和推出可實施優惠機票方案、釋放所有經濟艙位，滿足台商購買「團體優惠票」需求；在台灣選舉、春節期間加班機，並增加機票銷售網點。