前省委巡視組長受賄助撤案不果　介紹人罪成獲刑

內地傳媒周三（16日）報道，廣東法院近日審結一宗介紹賄賂罪案，判決書指原廣東省委第六巡視組組長劉志偉涉兩度受賄，承諾幫他人撤銷刑事案件或輕判，惟最終未能協助實現；又稱向劉介紹賄賂的廣東某公司周姓董事長，被法院判囚6個月，緩刑1年，並處罰金1萬元人民幣（約1.1萬港元）。

判決書指出，事緣一名劉姓個體經營者，2011年在佛山市高明區涉與國家工作人員共同貪污及行賄犯罪，被高明區人民檢察院立案偵查。2013年，劉在被取保候審期間，通過周姓被告的介紹找到劉志偉，希望利用劉的職務便利和影響力為劉說情，以達到不起訴或輕判的目的。

據悉，劉志偉先後收取100萬港元和20萬元人民幣（約22.5萬港元），並承諾幫人撤銷刑事案件或輕判。惟劉最終未能成功協助。2014年8月，佛山市高明區人民法院以貪污、行賄罪，判處劉有期徒刑6年3個月。

法院審理認為，周姓被告向國家工作人員介紹賄賂，情節嚴重，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以介紹賄賂罪追究其刑事責任。鑑於周姓被告到案後如實供述罪行，院方依法從輕處罰，遂決定對其適用緩刑。