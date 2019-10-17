白血病女童遭親屬遺棄　醫生：擔心人財兩空不願治

河南鄭州市一位名叫馨怡的8歲女童是白血病患者，經治療已達出院標準，但其家屬交了押金後失聯。內地傳媒周三（16日）報道，馨怡的主診醫生表示，小孩治愈的可能性較大，且自費金額低，惟其親屬竟因擔心「人財兩空」不願治療，更手持馨怡父親死後的賠償金不知所終。

馨怡表示，是親生祖母、姑姑及叔叔送她來醫院治病，但3人之後趁她睡着的時候離開，「我睡醒的時候就不見奶奶（祖母）了」。據同房病人家屬表示，馨怡的祖母是想幫孫女治病，惟叔叔及姑姑則表示怕人財兩失，「要是治不好了，錢也沒了人也沒了」，事後選擇離開患病的馨怡。該名病人家屬均對馨怡的遭遇表示心痛。

張姓主診醫生表示，經過骨髓穿刺等系列檢查後，確診馨怡患上的是急性髓系白血病，但其治愈率可達70%至80%；且整個治療費用只需4萬多元（人民幣．下同，約4.5萬港元），而家屬亦早已支付逾一半費用作押金，其實只需再支付餘下金額就可幫助馨怡。

另據村支書表示，馨怡父親在意外去世後，其家人獲得103萬元（約116萬港元）的賠償，現時祖母仍持有70多萬元（約79萬港元），卻竟選擇遺棄自己的親孫女。