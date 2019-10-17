色狼扮查天然氣錶入屋　打劫兼強姦女戶主被刑拘

山東青島市一名30歲柳姓女子，日前在其住宅被搶劫強姦。警方接報後隨即派員調查，並於翌日成功拘捕涉案的徐姓男子。警方周三（16日）表示，現年34歲的徐男是有預謀犯案，入室搶劫及強姦。目前，徐男因涉嫌搶劫罪、強姦罪被依法刑事拘留，案件正進一步審查。

事發於周日（13日）上午8時許，柳女於敦化路的家中睡覺期間，徐男敲門稱要入內查天然氣錶。後者進屋佯裝查看，並要求柳女交100元（人民幣．下同，約112港元）燃氣保險費，並趁對方拿錢時，用透明膠帶綑綁後強姦，又搶走兩部手機及6000元（約6750港元）現金。

據柳女表示，該男身高1.78米，當時戴一次性醫用口罩、棒球帽，身穿黑色外套、藍色牛仔褲。鎮江路派出所成立小組調查，並透過閉路電視發現疑犯行蹤。徐男為干擾警員破案，曾進入一大樓乘坐升降機後，又從安全通道離開；所幸警員緊追不捨，在鎖定徐男的落腳點位於西吳路某屋苑內，確定其為該地居民。

至周一（14日）晚8時許，警員前往徐男家中將其拘捕，並於現場查獲贓物，另在其車內起獲作案時的服裝、配飾等證物。經審查，徐男從事外賣工作，期間多次給柳女送外賣，因發現對方平時獨自在家，遂產生入室強姦搶劫的念頭，並提前準備作案工具。