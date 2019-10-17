台警破跨境詐騙集團　陸女獲賠1040萬新台幣

韓女來台協助調查及領回被騙的現款。（互聯網）

台灣警方日前與美國警方在洛杉磯成功破獲一台籍人士為主的詐騙機房，該團夥以「假檢察官、假公安」的手法詐騙大陸民眾，涉案共9000多萬元（新台幣．下同，約2343萬港元）。台中地檢署事後找到北京的韓姓女被害人，後者赴台作證調解，獲賠1040萬餘元（約271萬港元）。據台媒周三（16日）報道，22名疑犯被依違反組織犯罪條例、加重詐欺取財等罪起訴。

經調查，35歲羅姓主犯為首的詐騙組織，自2017年起在流竄匈牙利、愛爾蘭、智利等地設立詐騙機房；至今年4月轉戰到洛杉磯，承租豪宅作為電訊機房。另從台灣招募人手，假冒檢察官、公安及醫院人員，以涉嫌醫療保險詐騙、洗錢等理由，誘騙大陸民眾登錄網上銀行，在取得帳號、密碼後將被害人帳戶提領一空。

台中地檢署透過與美國警方合作下成功破獲上述詐騙團夥，於6月16日、7月21日將羅男等19人分2批遣返回台。台中地檢署聯繫韓女赴台協助調查，轉介台中地方法院調解，行騙的羅男等人返還受騙金額。而韓女看到半生積蓄失而復返，事後更製作一張感謝狀送給台中檢方。