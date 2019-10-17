小學生揭速遞智能櫃漏洞　照片騙人臉識別取包裹

內地豐巢速遞智能櫃近期推出人臉識別取包裹功能，卻被浙江一名小學生發現人臉識別取包裹功能存在漏洞，利用一張相片就騙過識別系統，成功取得包裹。有內媒隨即開展實驗，發現確有其事。豐巢官方周二（15日）回應指，目前已將相關功能取消，將在改善後再考慮上線。

事件曝出後，內媒記者找來一位男士，進行現場驗證。該男首先自拍一張半身照，再用A4紙打印出來，在取包裹時對着鏡頭，竟識別成功，令速遞櫃門自動打開。他之後再嘗試了4次，其中3次成功，意味着取件者可利用他人照片，取走不屬於自己的包裹。

而當識別失敗時，系統會提示他輸入手機號碼後4位數字，惟手機號碼屬半公開資料，無法驗證取件者的身份。內媒記者同時利用長焦鏡頭偷拍一張人臉照片，發現可利用該照片打開速遞櫃門，令人防不勝防。

據內媒報道，目前人臉識別技術可分為2D人臉圖像和3D人臉圖像，前者通過2D攝像頭拍攝平面成像，安全級別較低，容易被破解。後者則通過3D攝像頭立體成像，由2個攝像頭、1個用於補光的紅外線探頭、1個可見光探頭，形成3D圖像。目前，3D的分析判斷準確性高，可分辨出照片、影片、面具和雙胞胎。