19歲女未婚誕男嬰　找保母託管後失蹤

黑龍江齊齊哈爾一名19歲陳姓少女，3個月前未婚產下男嬰，並在周二（15日）帶着兒子到家政公司，聲稱為兒子尋找保母，希望後者帶回家照顧；惟在結算工資的時候，該公司卻發現陳女失蹤至今。陳女的母親對此表示，女兒已經成年，「自己管不了」。

家政公司楊姓負責人表示，陳女當日到公司稱要聘請保母，「我說我家保母很多，她說我要把孩子放在這兒養」。鑑於陳女拖欠保母工資，楊女便向對方詢問，「我說給妳一個禮拜的時間，我說妳怎麼說話不算話，怎麼還不給錢；她說『阿姨，妳再給我3天時間。』」陳女其後失蹤。

陳女的朋友則解釋，「她是怎麼回事？她說是要出去打工去，我是她朋友，我看她挺可憐的，她是個未婚先孕的媽媽。」陳女的母親坦言，自己無法撫養該男嬰，「我們現在不是說要逃避責任，也不是怎麼樣，我們現在也是焦頭爛額的，管不是，不管還不是」。

據悉家政公司負責人的朋友辛女士聞訊後，決定墊支保母的工資，並將男嬰接回家中暫養。辛女士表示，該男嬰「怪可憐的，也不能沒有地方待，沒有爸爸媽媽，我管她叫大兒子」。惟辛女士補充，對於男嬰遭棄一事，她已選擇報案處理。