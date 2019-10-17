「尋人神探」再立功　為13年前無名女屍找回身份

失蹤多年的郭婦因無人認領被埋在公墓。（互聯網）

台灣13年前有一名家住基隆市的郭姓婦人突然間蒸發，其夫之後每天駕電單車外出都多帶一頂頭盔，並向子女稱要順便接老伴回家。2年前老翁離世，子女也決定替母辦理死亡宣告。而人稱「尋人神探」的基隆市警員許耀彬，日前卻在警方的無人認領屍體資料中，查出一具女屍與郭婦特徵相符，並最終助家屬達成讓父母合葬的心願。

基隆市警察局第一分局表示，2006年新北市警察局汐止分局發現一具漂浮於基隆河岸的無名女屍，因毛髮及五官腐爛無法辨認，且身上無身份證件、飾物，經公告協尋無果後，最後埋於新北汐止第一公墓無主墓區。

基隆市警一分局第三組組長許耀彬，上月5日翻查警政署身份不明（無名屍）系統時，發現一具女屍的特徵，與失蹤時75歲的郭婦相近，於是聯絡郭婦子女採集口水樣本進行DNA親子鑑定化驗，結果證實兩者脗合。

郭婦的子女表示，父親離世後，因不想母親成無主孤魂，故決定為母親設立衣冠塚，與父親的骨灰擺放一起。而周二（15日）當子女在許耀彬陪伴下前往公墓並領回母親遺體時，各人均淚流滿面，並再三感謝警方助亡母找到回家的路。