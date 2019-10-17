修例風波：官媒批港議員縱暴兼施暴　屬一體兩面之職業政棍

香港反修例風波持續，特首林鄭月娥周三（16日）到立法會宣讀施政報告，亦因在一眾民主派議員示威下而未能順利進行。對此官媒周四（17日）接連發表社評，批評該些言必稱「民主」的反對派議員們，在本應理性議政的議會內毫不掩飾地露出政治暴力的面目，其不僅是縱暴者，也是施暴者。

其中一篇文章指，4個多月來香港經濟民生已受嚴重影響，凡有良知、明事理的人都不會否認香港正滑向危險的深淵，惟憂患之際，具重大功能的立法會陷入空轉只會讓形勢雪上加霜，批評立法會在謾罵、吵鬧中無奈休會，令存心製造事端的無良政客看似達到了目的。文章又批評，這些反對派議員是一體兩面的職業政棍，是「立法會內的暴徒」，與街頭暴徒裏應外合圖謀達到癱瘓港府，奪取特區管治權的目的。

文章續指，這些「不蒙面的政治暴徒」為禍香港可謂無所不用其極，既是風波的始作俑者，也是暴力的縱容者、慫恿者乃至幕後指揮者，更勾結外國勢力粗暴干涉香港事務、中國內政，以達到實現港版「顏色革命」的目標。文章最近指出，反對派議員須對無恥政治操弄造成的嚴重後果負責，倘暴力行徑不能在議場內外被遏止，香港經濟發展和民生改善就永遠只是水中之月。

另一篇社評則指出，反對派和激進勢力正製造一種假象，猶如做些「破壞的事情」就能解決香港今天的問題，然而真相卻是一個國家、一座城市，只有做真正「建設性的事情」，才可獲得發展、贏得他人尊重，對今天香港而言則是如何解決住屋問題、激發創科活力、培養人才，以及保持香港國際金融中心地位的問題。

文章進一步稱，沒有一座城市能夠在暴力和廢墟之上「開花」，一味情緒化地反對不可能在以上領域有任何建樹，只會進一步貽誤香港發展的時機。