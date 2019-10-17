男子偷寵物犬宰殺供自食用　冰庫藏上百無內臟狗屍

內媒周三（16日）報道，上海嘉定區警方日前破獲一宗偷盜毒殺寵物犬、意圖販售狗肉獲利的案件，涉及100多隻狗。駭人聽聞的是，警方在疑犯家中的冰庫內，發現堆積着層層疊疊、基本上已被開膛破肚失去內臟的狗屍，場面慘不忍睹。目前，王姓疑犯已因涉嫌盜竊被刑事拘留。

警方表示，不久前婁塘地區燈塔村多戶村民發現家中的看門狗接連失蹤，並懷疑有人在附近偷狗。警方隨後翻查閉路電視，果然發現9月7日凌晨4時許，騎着電單車的王男在一戶人家面前鬼祟地拋下小包東西，兩隻活潑的狗嗅到氣味後隨即撲上去吃，但其中一隻沒吃幾口便突然倒下，王遂立即上前帶走牠，整個過程不過3分鐘。

後來經調閱大量閉路電視畫面，警方終於掌握疑犯的行蹤，遂在9月17日前往王男在南翔租住的住所內，並在房內一個只有10平方米的冰庫中，發現堆積如山的狗屍，大多屬農村家庭散養的中華田園犬，還有零星的其他品種，如白色泰迪犬等。這些狗屍內臟已被取走，現場血漬斑斑一片狼藉，令人觸目驚心。

經審問，王男終於承認自己此前在飯店吃過30元人民幣（約33港元）一斤的狗肉，於是便想到了以下藥方式，到南翔鎮、馬陸鎮、徐行鎮、華亭鎮等地盜竊狗隻，再殺了給自己吃。殊不知過程中殺了太多吃不完，他便決定先把狗屍放在冷庫，待天冷了再賣給飯店謀利。