Dior內地大學宣傳出事　大陸地圖獨欠台灣捱轟

國際品牌在大陸再鬧出地圖風波。法國品牌Dior周三（16日）在內地一間大學舉辦宣傳活動時，投射屏幕上出現的一幅中國大陸地圖，竟欠缺了台灣。事件傳到網上後引發熱議，品牌隨即於周四（17日）凌晨在官方微博發聲明，強調「尊重並維護一個中國的原則，嚴格維護中國的主權及領土完整」。

據報，現場有學生指出地圖問題時，宣傳會負責人回應因為台灣面積比較小，要放大才能看到。但學生繼續質問，為何面積較台灣小的海南島卻可以看到，該負責人再答，他們稱中國大陸為中國，中國大陸加上香港加上台灣是「Great China」。

Dior事後在道歉聲明中回應，事件起因是人事部員工在宣傳會上錯誤描述並解釋。公司強調這是一個不代表公司立場的員工個人失當行為，已着手認真調查，並承諾予以嚴肅處理。聲明又稱，公司對這次個別員工的錯誤深表不安，一定引以為戒，杜絕類似錯誤再次發生。

當晚深夜，不少網民在微博就事件紛紛留言，又有人以早前發生的類似事件為例，指內地明星在事發後紛紛與涉事品牌劃清界線，質疑作為Dior中國品牌大使的楊穎（Angelababy）會否也跟品牌割席。