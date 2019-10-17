內媒指兵馬俑附近擬建酒店　官方：尚待正式批文

內媒周三（16日）報道，國家文物局原則上同意，在陝西西安臨潼區的秦始皇陵控制帶內，實施西安泛海喜來登酒店建設項目。由於附近區域也包含兵馬俑所在地，故事件引發外界關注。對此，省文物局相關負責人表示，尚未接到當局正式批文，但強調項目不會在保護區內，不會對文物安全造成影響。

報道指，國家文物局官網周一（14日）發布《國家文物局關於秦始皇陵建設控制地帶內西安泛海喜來登酒店建設項目的意見》，顯示該局向省文物局方面表示，經研究，原則同意在秦始皇陵建設控制地帶內實施相關項目。

不過該局同時向省文物局表示，設計方案應優化調整，包括壓縮內部水域面積；提高整體，尤其是西側區域的綠地率和屋頂綠化指標；擬建建築選址應盡量避讓兵馬俑一號坑向東軸線區域；嚴格控制工程範圍和施工強度，避免過大擾動文物環境。

省文物局文物處負責人表示，尚未接到正式批文，省政府2010年時已劃定秦始皇陵的保護範圍和建設控制地帶，原則上在保護範圍內是不允許建設，只可在秦始皇陵建設控制地帶內進行建設，該地帶實際上已遠離核心區，故項目肯定不會對秦始皇陵的文物安全造成影響。其又強調項目的高度、體量、色彩等，仍要和文物保護單位相協調。