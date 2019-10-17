印太地區戰略願景　美參議員：中方或為最大長遠威脅

美國國會去年底通過《亞洲再保證倡議法》，制訂在印太地區的長期戰略願景。美國參議院外交關係委員會周三（16日）召開聽證會，檢視該法案的實施成效，期間共和黨參議員加德納（Cory Gardner）提到，他認為中國國家主席習近平對美國安全利益而言，或造成最大的長遠威脅。

加德納與民主黨參議員馬基（Ed Markey）共同主持該聽證會，邀請了國務院亞太助卿史迪偉、國防部印太事務助理部長薛瑞福及國際開發總署亞洲局代理助理局長斯蒂爾出席。會上加德納表示，他認為習近平對美國安全利益及全球穩定性而言，可能造成最大長期威脅，並詢問在場官員是否同意。

史迪偉回應指，習近平在中共第19次全國代表大會中的發言，以及去年取消國家主席連任限制等「令人不安的選擇」，均與常規體制背道而馳；又指某方面而言，可預期性能帶來穩定，惟事情現已變為愈來愈難以預測。薛瑞福指出，中國被美方認定為長期戰略的競爭者，而習近平的中國夢等相關倡議，正說明了為何美國會有如此看法。

加德納在會後受訪時舉例，中國的南海軍事化活動，以及向美國企業施壓等行為，皆印證他的相關說法。他強調，中美雙方並不共享相同的價值，而這些價值包含公平、透明、法治，以及不論大小均能照顧每一個國家的利益。