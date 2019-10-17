內地生豬產能年底將改善　元旦豬價料仍高企

中國農村農業部市場與資訊化司司長唐珂周四（17日）表示，內地非洲豬瘟疫情趨穩，相關政策措施效果開始顯現，預計第4季度內地生豬產能將改善，但元旦、春節前豬肉價格料將維持於高位。

農村農業部當日就第3季度重點農產品市場運行情況舉行新聞發布會，唐珂提到，9月以來豬肉供應階段性緊張的局面有所緩和，價格升幅亦有所回落。據該部監測，生豬和豬肉集貿市場價格按周漲幅分別從第一周的5.0%和6.3%，下降至第4周的1.6%和1.0%。另豬肉批發市場價漲幅則從第1周的5.1%，降至第4周的0.2%。

唐珂表示，目前各項針對性政策措施對於生豬整體產能恢復、激發養殖戶積極性的作用正在逐步顯現，雖然短期內豬肉市場供給依然偏緊，但隨着庫存凍肉逐步出庫、禽肉等畜產品供應增加，預計畜產品整體供應可保持穩定。

一同出席發布會的農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海表示，9月生豬存欄和能繁母豬存欄環比降幅較上月收窄，是自今年3月以來首次收窄。綜合生豬存欄和能繁母豬存欄環比降幅明顯收窄、規模豬場生產由減少轉增加、豬飼料產量止降回升、種豬銷量持續大幅增長等情況判斷，各項扶持政策和市場因素都對提振養殖信心有極大的幫助，養殖場戶的生產積極性正在進一步提高。按這趨勢，年底前生豬產能有望探底回升，明年有望基本恢復到正常水準。