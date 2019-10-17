大學教師涉姦女學生案詳情曝光　受害者母：早有預謀

廣東廣州市從化區的中山大學南方學院一名37歲陶姓教師，日前涉嫌性侵19歲劉姓女學生，並在劉的好友報警後被刑事拘留，已被校方開除。檢方周二（15日）已迅速啟動提前介入機制，派員引導偵查取證。內媒再揭露更多案件的詳情，劉女的母親直指，陶男是早有預謀作案。

事發於上周三（9日），當日保利桃花源小區某別墅內舉行了一場小型聚會，租住在二樓一個單間的劉女當日應邀赴宴，除陶男和劉女外，還有陶的3名學生參加。內媒周四（17日）引述劉女報道，指陶男當晚先是對她勸酒，令天生酒量不佳的她喝了一杯青梅酒後，便開始暈頭轉向、走路不穩，需回教室休息。隨後陶亦透過微信對劉表示關心。

及後劉女從教室返回住處後，陶男當時以看貓為藉口，強行進入劉的房間性侵了她。事後陶男更向恐嚇稱：「說不清會毀壞你我的名聲，你的手機被監控了。」劉在第二天由其同學報警求助。

劉母得悉事件後，趕緊從東北家中趕到廣州，並透露愛女壓力很大，不吃不睡精神崩潰，需靠藥物入睡，「幾天幾夜了，一有聲音她就發抖」。劉母又認為，陶男實際上早有預謀作案，因其經常半夜敲愛女的房門稱喜歡看貓，以此進行騷擾，女兒對此非常反感。目前該案仍在調查中，劉母表示已為愛女請了一個月病假，待案件結束後，便準備辦轉學。