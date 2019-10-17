美國解密芬太尼案文件　揭中國商人成毒梟之路

美國近年不時指控新興毒品芬太尼主要來自中國，當地司法部於2017年10月亦首次對中國公民就販運芬太尼作出起訴，當中一人名為張建（音譯，JianZhang），他被指是「重大外國毒品走私者」。近日根據美國司法部特別行動組2019年解密的文件，揭開了張建如何由普通商人變成大毒梟。

據美媒引述解密文件報道，2015年美國北達科他州一名18歲青年因服用過量芬太尼死亡，引起探員布美（Mike Buemi）的注意。他於2013年因調查搖頭丸案，發現有中國毒販銷售一種類似處方止痛藥的毒品 – 乙醯芬太尼（acetyl fentanyl）。布美其後透過一個毒品拆家發現一個大型販毒網絡，由中國透通過加拿大作中轉站，將數以噸計包括芬太尼的毒品運到美國，而背後毒梟的名字正是張建。

布美查出，張建利用一家香港註冊公司Zaron Bio-tech (Asia) Limited（下稱Zaron）作掩飾，向美加輸出芬太尼。根據公司註冊資料，Zaron成立於1991年，主要從事食品、食品添加劑、大豆製品、香料及其他產品銷售，在中國、越南、泰國和新加坡共有8間廠房。

布美其後長年當臥底，又與中國警方合作，查出張建跟很多中國商人一樣，找來親友幫手打理生意，包括透過妻子、舅仔和父母洗錢。張建曾從事衣服、性玩具等買賣，直至2012年才涉足毒品生意。2016年布美計劃誘捕張建，但張卻早一步於中國被捕，惟數周後，張建無罪獲釋，中美警方合作亦因此終止。

2017年10月，美司法部正式起訴38歲的張建和40歲的嚴曉兵（音譯，Xiaobing Yan）販毒，同年中國公安部禁毒局副局長魏曉軍卻指，案件仍在聯合偵查中，美方作出單方面宣布將影響雙方合作。當年12月，張建辭任Zaron董事，並將公司轉讓，然後徹底消失。