修例風波：陳同佳將刑滿出獄　台法務部籲續押追訴

港男陳同佳去年2月涉在台灣殺害女友潘曉穎後返港，觸發港府修訂《逃犯條例》。鑑於香港法院只以他所承認的洗黑錢罪行判刑，陳即將在10月出獄。台灣的法務部周四（17日）發新聞稿，呼籲港方應持續積極偵辦，續押追訴陳同佳的殺人罪嫌，還被害人及家屬公道。

台法務部指，衡量斟酌案件被告及被害人均為香港居民，香港檢警機關也已掌握諸多未提供台灣檢警的在港證據，並懷疑被告可能在香港已預謀犯案，強調香港非無管轄權；又稱陳同佳所犯涉嫌殺人的重大刑案屬於「萬國公罪」，認為香港檢警機關應依其司法程序，持續積極偵辦。

台法務部又呼籲港方，秉持追訴殺人犯罪的執法立場，在陳同佳另案刑滿釋放前，積極續押追訴；台方將在對等、尊嚴及互惠的基礎上，迅速提供此案在台相關證據，使港方得以充分掌握台港兩地全案事證，以查明事實真相，依法追究刑責，實現公平正義。

據悉陳同佳殺害潘曉穎逃回香港後，負責偵辦的台灣士林地方檢察署，先後於2018年3月、4月間，透過法務部經由行政院陸員會向香港政府提出2次司法互助協請調查取證，至今未獲港方回應；陳同佳於案發後已潛逃回港，經士林地檢署發布通緝，透過法務部經由陸委會向港府提出遣送被告赴台接受偵審，亦未獲回覆。