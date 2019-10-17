大陸被揭租所羅門群島島嶼　居民憂成陸軍事基地

南太平洋島所羅門群島早前正式中斷與台灣的外交關係，改與中國大陸建交。有美媒周三（16日）披露，所羅門群島圖拉吉省政府上月與一間中國國企簽下秘密協議，交出圖拉吉島嶼及周邊地區的75年獨家開發權，引發當地居民擔憂島嶼將步瓦努阿圖後塵，成為大陸軍事基地。簽署協議的省政府澄清，協議尚未完成及蓋章落實。

《紐約時報》引述消息人士報道，該份可續簽的75年租約在9月22日簽署，簽署華企為總部位於北京、於1985年註冊的中國森田企業集團（China Sam Enterprise Group）。協議內容聲明，政府將租出整個圖拉吉島及屬於該省的所有周邊島嶼，用作「經濟特區或適合任何開發的任何其他產業」，除了包括一個漁業基地、一個營運中心及「建設或增強機場設施」外，一個油氣碼頭或有可能包括在內。

圖拉吉島目前僅千餘居民，在英轄及日轄太平洋時代都是戰略總部，坐擁天然深水港及豐富自然資源，是二戰期間被各方勢力爭奪的寶藏。有專案認為，大陸正將軍事資產擴張至南太平洋地區，美澳擔憂大陸再對發展中國家設下債務陷阱，或為大陸在軍事及全球衞星定位系統等提供軍事立足點。