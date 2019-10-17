餐館老闆告鎮政府和村委會　兩年賒4萬人民幣飯錢未還

河南鄭州上街區有餐館老闆陳增印周四（17日）向內媒投訴，指峽窩鎮人民政府人員自2017年8月起，兩年來多次到其餐館用餐或訂飯盒，並由石嘴村村委會負責人簽單記帳，惟事後眾人未有償債，至今已拖欠餐費38,919元（人民幣‧下同，約4.4萬港元）。陳遂在9月9日，決定將鎮政府和村委會告上法庭。

涉事餐館「烙饃特味村」位於鄭州上街區龍騰生態園內。陳增印表示，該鎮政府職員前年8月起在石嘴村開展工作，做出了上述行為，並由石嘴村村委會原負責人趙滿場批准，由石嘴村委會相關負責人負責簽單掛帳。鑑於上述兩者拖欠餐費太久，他多次到石嘴村委會催收，惟村委會均以餐費無法報銷入帳為由，未予清償。

石嘴村村委會主任崔廣群向內媒解釋，陳增印所持帳單中，只有3張約值約1000元（約1125港元）的單據，有時任村支書趙滿場的簽字，其他單均是其他村的人員所簽，更指上面有些人連他不認識，「誰簽字找誰，我是吃過陳增印的飯盒，具體都有哪些人吃的，我也記不清楚。」

對於簽字帳單未結一事，崔解釋因上級有所規定，餐費不能報銷，所以無法結帳。針對崔的說法，陳表示對方撒謊，並指出簽單最多的是石嘴村村幹部胡緒芳，「趙滿場來餐館囑咐過，主要由胡緒芳負責簽字。崔廣群當時是村裏的會計，他多次來我餐館吃飯，到底怎麼回事他能不清楚？」據悉崔、陳均表示，胡緒芳已於今年6月過世。

陳增印其後上告法院，請求判決峽窩鎮政府和石嘴村村委會立即支付其拖欠餐費及利息。陳表示，不明白相關訴狀如何流傳到網上，更坦言「我現在擔心餐館開不下去了。」內媒事後多次聯繫峽窩鎮鎮長陳勇，對方卻以開會為由拒絕回應。據鄭州市上街區人民法院的傳票顯示，該案屬餐飲服務合同糾紛案件，將於10月30日下午2時10分，在第五審判庭審理。