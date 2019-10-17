內地整治食品藥品違法亂象 近2年起訴逾2萬人

內地食品藥品安全惡性事件時有發生，國家檢察、市場監督和藥品監管3個部門周四（17日）舉行聯合發布會，通報落實食品藥品安全要求的相關情況，並宣布已於上月啟動為期15個月的專項行動，重點打擊各類涉及食品藥品安全的案件。

最高人民檢察院第四檢察廳廳長鄭新儉在發布會上指出，在專項行動中，檢察機關將加強監督，確保行政處罰執行到位。加強公益訴訟工作，解決校園周邊、網絡餐飲方面存在的突出問題，針對當前一些網紅食品、保健品，價格虛高，商品品質差，甚至非法添加西藥成分等現象，一旦發現不合格，即立案查處。

鄭新儉稱，由去年1月至今年9月，全國檢察機關以生產、銷售假藥罪，生產、銷售劣藥罪，生產、銷售不符合安全標準的食品罪，生產、銷售有毒、有害食品罪這四個罪名共批捕8400多人，起訴逾2萬人；建議行政執法機關移送涉嫌上述罪名案件3200宗；監督公安機關立案1300宗

國家市場監管總局執法稽查局局長楊紅燦指出，涉案當事人若在法定期限內不履行義務，市場監管部門要依法申請人民法院強制執行，同時落實從業禁止、終身禁業，實施聯合懲戒，並向社會公開，接受社會監督。

國家藥監局政策法規司副司長吳利雅則表示，將加強對血液製品、高風險醫療器械等重點產品監管力度，嚴厲打擊違法犯罪行為。針對疫苗安全問題，吳利雅表示今年12月1日《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國疫苗管理法》將正式施行，藥監部門要做到對疫苗生產企業檢查的高頻次和全覆蓋。