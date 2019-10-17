商務部：中美首階段協議取得進展　已購2000萬噸大豆

中國商務部周四（17日）舉行新聞發布會，發言人高峰透露，近日在美國華盛頓的新一輪中美經貿高級別磋商中，第一階段協議已取得了實質性進展。中方會根據市場需要，增加訂購美國農產品。截至目前，中方已經進口美國大豆2000萬噸、豬肉70萬噸、高粱70萬噸、小麥23萬噸、棉花32萬噸等農產品。

高峰在發布會上表示，中方始終認為合作是中美雙方最好選擇，目前取得階段性成果，有利於消除不確定性、恢復市場信心。他續指，磋商的最終目標是停止貿易戰，取消全部加徵關稅。中國商務部網站早前發布消息，指美國商務部在當地時間周三（16日）正式宣布，對中國進口的玻璃容器，發起反傾銷、反補貼調查，這是美方今年第7次對中國進口產品發起該項調查。

發布會又通報今年前3季，內地吸收外資的情況。在未包含銀行、證券、保險領域數據的情況下，內地前3季度新的外商投資企業，共30871間，投資額達6832.1億元（人民幣‧下同，約7711億港元），同比增長6.5%。而9月的外資投資額達791.8億元人民幣（約892億港元），同比增長3.8%。投資來源主要集中在香港、澳門、新加坡、南韓分別同比增長8.7%、51.4%、27.8%和28.7%。同日，中國商務部部長鍾山與毛里裘斯駐華大使在北京簽署《自由貿易協定》，成為中國與非洲國家簽署的第一個自由貿易協定。

農業農村部周四上午亦舉行發布會稱，自中美貿易戰以來，內地相關農產品受影響最大的是大豆，今年1至8月，大豆進口總量為5639萬噸，同比減少約9%。發言人表示內地大豆進口的來源國較多，市場供應總體有保障，導致大豆市場運行基本平穩，價格變化並不明顯。