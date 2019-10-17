警方破製售假茅台酒案　換平酒入貴瓶賣貴逾10倍

內地假酒問題嚴重。重慶警方周四（17日）通報稱，九龍坡區分局周四破獲製售假冒名酒案，逮捕7名疑犯，涉案金額500餘萬元（人民幣‧下同，約563萬港元）。疑犯涉在回收或仿製得來的「飛天」茅台酒瓶中，灌入價格低逾10倍的茅台「王子」酒，再以高價賣出圖利。

通報指，早在今年5月中旬，九龍坡警方接到重慶市公安局打假總隊通知，後者移交一宗涉嫌銷售假冒註冊商標的商品的線索後，立即安排警員調查，並於5月20日正式立案偵辦。警方得悉，秦姓疑犯長期盤據在貴陽，製造銷售假茅台；張姓疑犯則在重慶經營實體門店，門市內有大量茅台系列白酒。張在線下擺放展示的均為真酒，但在線上訂單式銷售假冒白酒。

為規避警方打擊，秦、張約定以加裝標識為「土雞蛋」的紙箱，通過化名發貨、分零運輸、點上自提等方式將假茅台銷往各地，疑犯還在酒盒中附贈了「驗偽器」。

經過3個月調查，30多名警員今年9月2日，在重慶、貴州兩地同時收網，最終逮捕7人，搗毀銷售茅台酒據點3處，假茅台酒包材存放據點1處；現場查獲疑似飛天茅台等白酒成品共計335瓶、帶防偽晶片膠帽瓶蓋957個、其他包材數千件，現貨價值約60餘萬元（約68萬港元）。

警方發現，張姓疑犯於8月28日，將20箱假茅台發往江蘇揚州；在警方配合下，警員找到了曹姓買家。曹起初擔心牽扯到刑事案件當中，惟及後仍配合警方，後者順利將20箱假茅台悉數查獲。

經查，張姓疑犯賣給曹姓買家的價格為每瓶2050元（約2307港元），涉案金額達24.6萬元（約27.7萬港元）；惟瓶內實際灌裝的茅台「王子」酒，市場價為每瓶約170元（約191港元），兩者差價超過了10倍。