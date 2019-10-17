李克強接見美國商會代表　強調不會關上開放大門

中美上周就經貿問題達成第一階段協議，中國國務院總理李克強周四（17日）下午在北京，接見美中貿易全國委員會董事會主席格林伯格（Evan Greenberg）率領的訪華代表團。李克強指出，中國開放的大門不會關上，歡迎美國在內的各國企業擴大對華投資合作，實現互利共贏。

李克強表示，中國已全面開放製造業，服務業開放也在持續推進。中方將對標國際先進水平，營造市場化、法制化、國際化的營商環境，對內外資企業等各類市場主體一視同仁，嚴格保護產權和知識產權。

李克強稱，美中貿易全國委員會成立早於中美兩國建交，40多年來為推動中美關係發展和促進雙方互利合作，發揮建設性作用；強調雙方應按照兩國元首達成的共識，堅持協調合作穩定的基調，在平等和相互尊重的基礎上，通過對話磋商解決有關問題。中美兩國關係健康穩定發展，對雙方與世界均有利。

美方代表則稱，美中合作符合雙方共同利益，美國工商界希望保持對話接觸，不希望中美脫鈎，也不希望看到貿易戰和加徵關稅。希望雙方把握機會，通過談判和磋商，達成富有實質意義的協議，致使雙方企業在公平與確定的環境下，開展良性競爭，實現共同發展。

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