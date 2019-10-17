放高利貸與經營賭場謀利　涉黑頭目判囚25年

內地全面加強掃黑除惡行動。浙江杭州市臨安區人民法院周四（17日）通報，該院一審公開宣判以華某福為首等24人的黑社會性質組織系列犯罪案件，涉案金額16億元（人民幣‧下同，約18億港元）。主犯華某福被判處有期徒刑25年，處罰金2251.8萬元（約2533.6萬港元），沒收個人全部財產，剝奪政治權利5年；其餘23名被告，則判囚1年3個月至25年不等。

法院審理查明，華某福長期在杭州市蕭山區活動，多次參與賭博活動，被公安機關行政處罰；2008年起，華某福糾集戴姓、張姓被告在杭州市蕭山地區組織他人聚眾賭博。

2009年以來，華某福為攫取經濟利益，以及擴大勢力和影響，通過培植親信、糾集社會閒散和前科劣迹人員等，先後網羅戴姓被告等社會閒散人員、前科劣迹人員跟從他，以月息5%到12%不等的高利息，向他人放貸獲利，並對未歸還借款的人員，有組織實施長時間跟隨滋擾、糾纏及聚眾造勢等軟暴力討債行為。

法院續指，為進一步擴大組織的規模和利益，華某福又與澳門、新加坡、越南等地的賭場合作，組織中國境內人員至境外賭場賭博，從中非法獲利，並對未及時歸還賭資的賭博人員，以「吃跟班」等軟暴力方式催討賭資。

2016年下半年以來，華某福又以強迫手段，成為杭州堅塔銀元混凝土有限公司的實際控制人，利用壟斷優勢控制混凝土價格及供貨市場，擾亂混凝土行業的市場秩序；該組織在發展過程中，逐步形成以華某福為組織、領導者，華某明、戴某某、華某紅為骨幹成員，韓某、鄧某某等18名其他成員為參加者的黑社會性質組織。

經查，僅2010年至2018年8月間，華某福為首的犯罪組織以高利出借資金13.4億餘元（約15億港元），收取利息1.49億餘元（約1.7億港元）；2011年至2018年8月，該組織招攬賭客赴境外參賭，為賭客預支、兌換賭博籌碼賭資累計2億餘元（約2.3億港元），獲利至少320萬元（約360港元）。

此外，上海市第一中級人民法院周四（17日）早上，對上海鹽商集團有限公司涉非法集資50億元（約56億港元）的多名被告，一審公開開庭審理案件。包括被告家屬、事主等170餘人旁聽庭審，合議庭將在評議後依法對案件擇期宣判。