為黑惡組織當「保護傘」　區公安分局前局長遭雙開

內地今年持續展開掃黑除惡行動。中央紀委國家監委網站周四（17日）通報，廣東省各級紀檢監察機關致力懲治涉黑涉惡腐敗和「保護傘」問題，並通報了4宗相關案例，其中包括肇慶市端州區政府前副區長、區公安分局前局長李少鋒，涉為黑社會性質組織充當「保護傘」。

通報提到，外號為「汕頭榮」的陳澤湖，以及外號「金渡其」的莫澤森等人為首的黑社會性質組織，長期盤據在肇慶市端州區黃崗鎮等地，參與詐騙、組織賣淫、妨礙公務、行賄等違法犯罪活動。李少鋒明知陳澤湖的組織為涉黑組織，仍多次收受對方賄賂，共計250萬元人民幣（約282萬港元）、20萬港元及價值180餘萬元（約203萬港元）的房產，藉此充當該涉黑組織的「保護傘」。

通報又稱，2017年9月，為幫助陳澤湖順利收購肇慶市端州區黃崗鎮石牌村某地塊，李少鋒濫用職權，指示下屬對與陳澤湖發生矛盾的當地村民梁某祥、梁某文立案偵查，並採取刑事拘留強制措施。2019年6月，李少鋒遭雙開（開除黨籍、開除公職）處分，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關審查起訴。

通報補充，截至9月底，廣東全省就掃黑除惡與充當「保護傘」等問題，共立案查處3766人，給予黨紀政務處分1958人，移送司法機關處理674人。