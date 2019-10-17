曾捲入涉腐傳言　楊利偉任載人航天工程副總設計師

中國首名航天員楊利偉，去年7月因達到領導幹部任職最高年限，卸任中國載人航天工程辦公室主任。離職1年後，他近日獲聘為載人航天工程副總設計師。去年4月，楊曾捲入涉貪腐傳言，並稱他因此去職。中國載人航天工程網其後闢謠，澄清楊卸任轉崗屬正常調動。

據悉載人航天工程總設計師、空間科學首席專家首次聘任儀式，周二（15日）下午在北京舉行。中國工程院院士周建平獲聘總設計師，中國科學院院士顧逸東獲聘空間科學首席專家，楊利偉與王忠貴、陳善廣、周雁飛、劉晉、鄧一兵、唐一華、張柏楠等8人，則獲聘副總設計師。

內媒報道，隨着內地載人航天進入「空間站時代」，創新選拔任用模式、充實總設計師隊伍，成為工程建設發展的一項重大改革；載人航天工程總設計師、副總設計師則由任命制改為聘任結合，來源涵蓋工程總體及航天員、太空站、飛船、運載火箭、空間應用、發射場、測控通信等各大系統，有利於更好發揮工程總體「龍頭」作用。

2018年4月，楊利偉由中國載人航天工程辦公室副主任提升為正主任，惟上任僅3個月即被替換。當時有傳楊利偉是涉貪腐醜聞被去職。中國載人航天工程網其後透過社交帳號闢謠，指楊利偉卸任，是因「達到領導幹部任職最高年限」。

現年54歲的楊利偉，2003年乘坐「神舟五號」太空船升空，成為中國首名航天員。完成太空任務後，楊利偉在2004年獲頒大校軍銜，先後擔任中國航天員科研訓練中心副主任、載人航天工程航天員系統副總指揮、中國載人航天工程辦公室副主任和主任等職。