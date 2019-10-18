生死觀改變逾200名90後已立遺囑　網遊帳號留給父母

「90後」曾經是年輕的代名詞，然而如今最年輕的90後，亦早已年滿19歲，最「老」的90後更將邁向30大關；愈來愈多90後開始為未來打算，甚至不少人開始準備身後事。中華遺囑庫最新統計資料顯示，截至今年8月，內地訂立遺囑的90後已有236人，較去年底增加58人。有趣的是，不少年輕人把自己「虛擬財產」，例如網遊帳號等，寫在遺囑之上。

中國人傳統觀念忌諱談生死，但新一代年輕人的「生死觀」悄悄改變。中華遺囑庫工作人員透露，目前最年輕的立遺囑人士只有18歲，「因為完全民事行為能力是18歲，18歲以下的我們不能做」。據稱，已立遺囑的90後人士中，大多是單身人士或「不婚族」，或者熱愛旅遊、高危運動的人，職業方面則以年輕白領、創業人士以上，近6成人是大學本科以上學歷，而超過99%人把自己的財產留給父母。

除了財產繼承方面，中華遺囑庫亦設有「幸福留言卡」，讓立遺囑人士留下遺言。遺囑主要是針對「冷冰冰」的財產分配，而幸福留言卡則是立遺囑人士對親友「溫暖」的囑付，或是說不出口的說話。

另外，不少年輕人把自己的「虛擬財產」寫在遺囑之上，其中包括支付寶、微信、遊戲帳號等。雖然內地現行的「民法總則」早把「網絡虛擬財產」納入為民事權利，受法律保護，惟現行的《繼承法》對於「虛擬財產」的繼承問題沒有明確規定。

有內地律師指出，網絡遺產按照劃分不同，其繼承的效力亦有所不同；其中具人身性質的帳號、密碼等訊息遺產屬於個人私隱，具私密性，是不得繼承；但不具有人身性質的微信和支付寶中的金額、遊戲幣等則可繼承。至於遊戲帳號方面，因營運公司對帳號擁有所有權，用戶則只擁有使用權，帳號使用權能否繼承仍有爭議。

無論如何逃逸，死神亦隨時降臨任何人身上。「90後立遺囑」近日成為網絡熱話，不少年輕網民都認同這種做法。其中有網民坦言︰「由於未來不可預知，立遺囑只是一種提前預防。」另有網民調侃︰「要不是背上了一身債，我也早立遺囑了。」