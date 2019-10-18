號稱1分鐘讀完10萬字書籍　量子波動速讀法惹議

內地網絡近日瘋傳一段「量子波動速讀法」比賽短片，片中多名學生聚精會神地快速地翻動書本，海報展板則介紹只要使用「量子波動速讀法」，只要1至5分鐘就能看完10萬字的書，甚至閉上眼亦可與書本發生感應。事件引起輿論熱議，甚至官媒亦發表評論嘲諷，為孩子報讀該些班的家長「智商不夠」，加上「焦慮過盛」才會相信，更形容「初看時想笑，看完後想哭」。

根據網傳短片內容顯示，該場「速讀比賽」是由北京一間名為「心智通」的教育機構在周一（14日）舉辦；該種速讀方法號稱不用眼看，在高速翻動書本的過程中，利用HSP（高等感官認知）高感知力進行量子波動速讀，可以實現以往速讀達不到的目標，即在1到5分鐘內讀完10萬字的書籍，且過目不忘，能一字不差地複述出來；又指有關課程適合10至16歲學生，只要上完72小時訓練課程，就能掌握「量子波動速讀法」。

惟內地傳媒記者近日走訪位於北京西城區的北京心智通啟光教育科技有限公司時，該公司艾姓負責人澄清，指網傳短片及圖片均與該公司無關，強調海報上雖然印有「心智通」字樣，但「應該是分校自己加的，我們公司的Logo也不長那個樣，我們從來沒有宣傳過量子波動速讀」。

艾姓負責人強調，該公司培訓內容是普通速讀速記，與「量子波動速讀」完全沒有關係。但她承認該公司有推出「波動速讀」，是由日本人發明的一種訓練技術，能在5秒看完一頁，把閱讀文字直接轉化為畫面的科學訓練。

然而多間內地傳媒各自在多地走訪，發現各地不少教育機構都有推出「量子波動速讀法」，包括四川成都一間名為「學之海全腦教育」、位於山東名為「超能全腦教育」等；其中位於江蘇鹽城大豐區的「北京心智通全腦開發（大豐分校）」就被發現曾宣傳該速讀法，結果周三（16日）區市監局責令就不恰當宣傳進行整改。

此外，有內地記者扮作有意開設教育機構，向一家「全腦教育」機構負責人諮詢；對方竟表示加盟「全腦教育」的要求十分簡單，無需辦學許可證，只需辦公場所及工商營業執照即可，北上廣地區加盟費為150萬（人民幣．下同，約169萬港元），其他地區由為45萬元（約50.7萬港元）；對方又指，全國已有400間合作商，共運作300多個校區，至於導師只需大專學歷，接受4天培訓即可上班。