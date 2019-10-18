立遺囑注意事項多　廣州中院法官︰這樣寫才有法律效力

傳統觀念認為遺囑是老年或臨終前才考慮的事，但近年愈來愈多年輕人打破這種觀念。鑑於「90後立遺囑」成為網絡熱話，廣州市中級人民法院周四（17日）亦在官方微博上發文，提醒有意立遺囑者「遺囑這樣寫才有法律效力」，避免因訂立遺囑不規範，導致親人反目、家族對簿公堂。

根據內地現行的《繼承法》第17條規定，遺囑的形式分為5種，包括公證遺囑、自書遺囑、代書遺囑、錄音錄像遺囑以及口頭遺囑，上述5種形式的遺囑只要符合法定條件，均可以排斥「法定繼承」；但如果存在多種形式的遺囑，則應當以公證遺囑的效力為先。

惟廣州中院指出，該院目前處理的繼承案件中，有三分之一的案件爭議點發生在遺囑上。法官指出，不同種類的遺囑有不同要求，其中「自書遺囑」須由遺囑人親筆書寫、簽名，並註明年、月、日；該院就曾有案例，因「自書遺囑」是由電腦打印，並非遺囑人親手書寫，加上訂立該遺囑時沒有2個見證人在場，受益人亦未能舉出證據證實該遺囑是遺囑人親自打字，結果不獲法院採信。

另法官指出，雖然錄像作為視聽資料，屬法定證據範疇，但現行《繼承法》並無錄像遺囑的相關規定，故錄像遺囑應視作特殊的錄音遺囑，參照錄音遺囑的規定；其中以錄音形式立的遺囑，應當有兩個以上見證人在場，見證錄音錄像遺囑時，見證人亦應在錄音錄像中表明自己的姓名以及作為見證者的身份，表明其是見證人而僅非在場人，並在錄音錄像中記錄見證行為的年、月、日。

法官又提醒，遺囑分配不要越界，越界分配財產的部分屬無效，例如夫婦共同擁有業權時，遺囑人只能分配自己所擁有的業權；遺囑與遺贈亦有分別，例如孫子女或外孫子女並非繼承人範圍，即使寫入遺囑內容中，亦屬「遺贈」，受遺贈人須在2個月內表明接受遺贈，否則視為放棄。

在自行訂立遺囑時，遺囑人應優先採用「自書遺囑」和「代書遺囑」的形式，因自書遺囑及代書遺囑以紙張記錄，一般情況下形式較為規範。法官又提醒，應在身體健康時訂立遺囑，不少老人家有忌諱，往往等到臨終神志不清時才訂立遺囑，這很可能導致遺囑被認定無效。