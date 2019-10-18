深圳女遊華山遭姦殺　疑兇圖申請精神鑑定被駁回

廣東深圳市坪山區27歲女子彭雯（化名），今年7月到陝西渭南市華山風景區遊玩時，遭一名28歲楊姓男子強姦劫殺，案件近日有進展。內地傳媒周三（16日）報道，華陰市警方已完成對案件偵查，楊男涉嫌搶劫罪、強姦罪和故意殺人罪3項罪名，案件已被渭南市檢察院準備起訴。

事發於今年7月16日，楊男在華山仙峪景區內搶走彭雯的手機、iPad及少量現金後，再強姦並勒死彭雯，再棄屍附近的土坑中。警方指出，楊男是預謀搶劫，事前曾在華山各個景區「踩點」，惟因其他景區管理嚴格，無法逃票，故他最終選擇在仙峪景區犯案。楊男犯案後，更盜用彭雯的手機發朋友圈，謊稱「手機要修理」試圖掩飾，其後逃到西安銷贓，再逃回甘肅老家。

據報道，楊的代理律師曾按法律程序，向警方申請精神鑑定但遭到駁回，原因是楊男犯案時思路清晰，手段熟練，無證據證明他有精神病史或服用藥物史，不符合啟動精神鑑定的程序。

另對於彭雯家人質疑華山景區保安及救援不力，提出索賠300萬元人民幣（約338萬港元）一事，彭家人的代表律師指，雙方目前仍就索賠一事協商。