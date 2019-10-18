南寧買兇殺人案終審判決　6名被告罪成判囚

轟動一時的廣西南寧「買兇殺人」案，周四（17日）在南寧市中級人民法院終審宣判。法院依故意殺人罪，分別判處覃佑輝有期徒刑5年，奚廣安有期徒刑3年6個月，楊康生、楊廣生有期徒刑3年3個月，莫天祥有期徒刑3年，凌顯四有期徒刑2年7個月。多年來，這宗離奇曲折宗件一直是當地市民茶餘飯後的話題，被告曾兩度因證據不足獲判無罪，但檢方堅持刑事抗訴，最終令6人獲刑。

事緣於2013年，覃佑輝與南寧商人魏先生合作開發房地產時結怨，覃佑輝便出價300萬元（人民幣．下同，約338萬港元），先期200萬元（約225萬港元），事後再付100萬元（約112萬港元）的方式，指使奚廣安僱用殺手去暗殺魏先生；然而奚廣安找到楊康生後，楊康生又找了楊廣生，而楊廣生又找了莫天祥，這宗「暗殺生意」被轉手4次，直到由凌顯四接手時，酬金已縮減至10萬元（約11.2萬港元）。凌顯四其後認為酬金太低，竟主動聯繫魏先生，當面告知有人買兇殺他，要求他配合拍下一張雙手被反綁的照片，以便交差。

魏先生隨後報警求助，覃佑輝、奚廣安、楊康生、楊廣生、莫天祥先後落網。然而由於證據不足，案件2016年在青秀區人民法院一審判決時，5人均獲判無罪。案件在青秀區檢察院後發回重審，同時追加凌顯四故意殺人罪，惟2018年時，青秀區人民法院再次判處6名被告無罪，檢方遂再次抗訴。

案件在南寧市中級人民法院終審時，6名被告均矢口否認密謀殺人，強調只是「捉人」，但法官認為，6名被告故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，根據上述6人的犯罪事實、性質、情節及社會危害程度，遂作出上述判刑。