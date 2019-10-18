助女友人修坐廁時起淫念　台男圖性侵判囚1年10個月

台灣澎湖縣一名獨居女子，早前請一名陳姓男友人幫忙維修坐廁。陳男見女子坐在床上看電視的姿態撩人，竟萌生淫念，伸手撫摸女子私處，且暴力脅迫企圖性侵，女子奮力反抗逃過一劫。澎湖地院一審原依強制性交未遂罪，判陳男有期徒刑1年10個月，陳不服上訴；高雄高分院近日二審宣判，認定陳男惡行重大，決定駁回上訴，維持原判。

判決書指，事發於2017年9月25日下午，陳男前往女友人家中修理坐廁後，陳見對方衣着性感，盤坐在床上看電視，竟直接大字型橫躺在她腳邊，更直接出手撫摸其私處。女子大驚並立即跳下床，更要求陳男離開，陳男竟出手拉扯其手臂，甚至直接從後方勒住她頸部並強壓在地，藉機撫摸胸部、私處及強吻臉部。女子奮力掙扎，令陳男無法得手，陳男其後離去。

受害女子事後透過友人報警，並起訴陳男。她表示，事發後半夜經常發噩夢驚醒，精神時時處於緊繃、警覺的狀態，嚴重影響生活、工作及人際關係。經高雄凱旋醫院精神科鑑定後，女子證實患上「創傷後壓力症候群」。

陳男在法庭上矢口否認躺上床、勒住女友人企圖性侵等事，但一審法官根據女子測謊及精神鑑定報告，判定陳男說謊，審酌陳男有多項前科，依強制性交未遂罪判刑。陳男不服上訴，惟二審合議庭法官認為，受害人指證歷歷，並留有受傷照片，最後維持原判，全案可上訴。