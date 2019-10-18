修例風波：中國政府曾要求炒莫雷　NBA總裁回絕稱「沒可能」

美國NBA球隊休斯敦火箭的總經理莫雷（Daryl Morey）早前在社交網表示支持香港反修例示威，在引起軒然大波，曾表態支持莫雷的NBA總裁阿當施華（Adam Silver）周四受訪時爆料，表示中國政府曾經要求NBA解僱莫雷，但被他一口拒絕。

施華稱：「我們被中國政府、我們應對的各方、各企業等，要求把他（莫雷）炒掉。我們說這沒可能發生，我們甚至不會紀律處分他。」「我們是美國企業，NBA的價是美國價值，去到哪裏都會跟隨着我們，言論自由就是這些價值之一。」

在事件初期，NBA就事件的回應用上「遺憾」一詞而備受批評，施華解釋，「遺憾」是指令中國的球迷不愉快一事，而非對莫雷的言論或者中國政府。他自嘲：「我可能太努力想當個外交官。」

施華稱坦言，莫雷的言論風波令NBA承受重大損失：「我不知何去何從，我們已經蒙受或將會蒙受的經濟後果將會相當巨大。」提到有意見認為NBA不應該進軍與美國有政治分歧的中國，施華這樣回應：「我明白到有意見認為我們根本不應進軍中國，我認為從知識觀點看這是很平常的。但我是否真的不應在中國從事商業活動，還是要看美國政府。」