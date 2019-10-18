市公安局前局長李舜涉賄雙開　子曾涉組織賣淫　妻自殺

四川西昌市前副市長、市公安局前黨委書記兼局長李舜涉嫌濫用職權，為親友謀取利益和以權謀私受賄等，周四（17日）被涼山州紀委監委通報雙開（開除黨籍和公職）。據報李舜兒子早前涉及一宗大型賣淫案被捕，妻子事後留下遺書墮樓身亡。

涼山州紀委監委調查發現，李舜未向上級反映個人情況；利用職務影響，為親屬經營活動謀取利益，違規收受禮品禮金；對子女失管失教，造成不良影響；利用職務便利為他人謀利益，收受財物等。李舜涉嚴重違法違紀，早前被州紀委監委立案審查調查。

公開資料顯示，現年51歲的李舜是四川雅安人，自1986年2月參加工作，一直在公安機關工作，曾擔任州公安局刑警支隊科員、網監處副處長和處長等職務；自2016年8月開始擔任西昌市公安局黨委書記和局長、市人民政府副市長。

內媒早前報道稱，警方在今年5月20日清查當地涉黃的兩個場所時，帶走381名女子調查，並將涉嫌組織、容留、介紹賣淫案的組織者和管理者等45名疑犯刑事拘留。警方調查發現，涉事場所自2017年6月開始，介紹賣淫1300次，獲利逾1776萬人民幣（約2003萬港元）。