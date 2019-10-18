妓女以性行為後肚痛為由　與團夥敲詐4嫖客5.6萬人民幣

陝西西安18歲妓女王某，早前涉以發生性關係後肚痛為由，於酒店聯合同夥先後敲詐勒索4名嫖客，不到一個月內獲利共5.6萬餘元（人民幣‧下同，約6.3萬港元）。未央區法院周四（17日）開庭審理此案，7名被告敲詐勒索罪成均獲刑，其中王某被判囚3年3個月。

事緣今年1月27日，男子張一（化名）通過社交網絡與王某相約在蓮湖區一酒店開房，詎料在發生性行為並支付嫖資後，女方突然打開房門讓3名男子進內，隨後眾人以王某肚痛為由要挾張一，向其索要醫療費，張無奈之下只好通過微信轉帳1.4萬元（約1.58萬港元）予對方。隨後一夥人以同樣手段，再於2月15日、2月17日與2月20日分別敲詐勒索另外3名男子1萬至2萬元（約1.12萬至2.25萬港元）不等。

警方接報後，隨即將該團伙6男1女悉數緝拿歸案。檢方指控，施某和楊某自去年6月開始先後糾集徐某、秦某、薛某、賈某以及王某，以招嫖並敲詐勒索嫖客的方式非法斂財，逐漸形成分工較為明確的犯罪組織。其中，秦某負責假扮女網民與受害人聊天並相約去酒店，王某在與受害人發生性行為後則向同伴通風報信，眾人先後在蓮湖區、未央區、經開區實施犯罪。

眾被告均認罪認罰，請求從輕處罰。法院審理認為，被告人形成涉惡犯罪集團，構成敲詐勒索罪，遂作出判決，除了王某外，施某、楊某分別被判囚4年、3年11個月，其餘被告則獲刑1年半至3年半不等，同時各人分別並處罰金。