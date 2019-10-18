修例風波：朱克伯格批過濾港示威片段　TikTok澄清無刪片

美國社交網巨擘Facebook始創人朱克伯格周四（17日）於喬治城大學演講談到香港反修例示威風波，批評其競爭對手，且有海外版抖音之稱的TikTok主動過濾相關內容。TikTok回應稱，中國政府並無對公司提出要求過濾內容，同時澄清沒有刪去有關香港示威現況的片段。

朱克伯格稱，TikTok正於全球急速發展中，但對於香港示威片段卻選擇過濾，又反問「這樣的互聯網是否我們所渴求？」他續指，中國以外每個國家的互聯網空間，均被美國人認為是擁有高度言論自由的平台，但無人能保證此價值能否得以維持下去。

除朱克伯格的抨擊，《華盛頓郵報》早前曾報道TikTok此舉是出於中國政府的政治喜好。對此TikTok回應，公司沒有受到中國政府的請求刪去片段，更指公司沒有在中國營運，故中方無權作出此要求片。據悉，TikTok與抖音同屬同一公司，不過抖音僅在中國營運，Tik Tok則負責中國以外的地區業務，而TikTok稱公司在美國的業務與中國業務是分離的。