兩在華被捕美國人獲保釋 美使館：正關注事態發展

語言學校「中國地平線」的美籍高層哈蘭（Jacob Harlan）及彼得森（Alyssa Petersen）上月底因涉嫌組織他人偷越邊境，被中國江蘇省公安分別刑事拘留、取保候審強制措施。據英媒報道，二人周四（17日）已獲准保釋，並等待審判。

美國駐北京大使館事後表示，已知悉兩名公民被中國當局拘留，發言人指美方會認真承擔協助海外美國人的責任，正觀察事態發展。中國地平線的社交媒體頁面指出，哈蘭及彼得森曾協助美國大學生獲得在中國教英語的簽證；校方及律師表示在當局施壓下，中方已加強對簽證文件的審查。

中國外交部發言人耿爽周四證實，彼得森及哈蘭於上月27日、29日分別被捕，辦案機關已及時通知美國駐上海總領事館，安排美方領事官員作領事探訪，依法保障兩人的合法權益。中國地平線校方隨後指出，因應中美之間日益嚴重的政治和經濟問題，他們不再能夠安全地派教師到中國，故公司計劃在10月底關閉相關業務。

●中美互扣公民事件簿

2019年9月16日●中國國際人才交流協會紐約分部負責人柳忠三，涉嫌為中國政府人員以虛假身份取得簽證被美國拘捕。

2019年9月7日●4名中國男子涉嫌為中國政府工作，進行強制墮胎和絕育手術被美國拘捕。

2018年12月1日●加拿大應美國要求扣留中國科技巨企華為副董事長兼首席財務官孟晚舟。

2018年10月11日●中國情報官員許彥君涉竊取商業機密被美國拘捕。