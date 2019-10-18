專探討偽科學案例　復旦大學通識課「似是而非」爆紅

為培養學生成為通才，不少大學都會開設通識課程予同學修讀。內媒周四（17日）報道，上海復旦大學本學期新開的一門名叫「似是而非」的課程，近日於網上爆紅，吸引超過千名學生選修。據指該課程主要探討甚麼是「偽科學」，並透過案例加以分析。

「一家醫院患者死亡率高，是不是就代表這家醫院不好？」、「天賦基因檢測究竟可靠嗎？」報道指，因應似是而非的科學論斷屢見不鮮，復旦大學數學科學學院教授樓紅衞決定聯同文、理、工、醫不同學科的12位老師，開設相關課程，從各自專業領域出發講述「偽科學」的事例。自此課程每周二晚上6時半開課時一座難求，在258人容量的課室內，不少學生要站着聽課。

樓紅衞表示，很多人雖然受過高等教育，但對一些常識事物，尤其是面對自身專業以外的爭議時，卻常有錯誤認知，缺乏必要的判斷力。例如在第一節課「用數學發現謬誤」上，樓紅衞質問「家中發生火災時，不能往廁所跑，因統計表明火災時死在廁所的人數最多」的說法是否正確，讓學生思考。

他解釋，問題不在於論據的對錯，而是從論據「死在廁所的人數最多」到論點「不能往廁所跑」的推理邏輯謬誤，因不論火災時死在廁所的人是否最多，都不能就此推斷該不該往廁所跑。他進一步指，這種邏輯上的錯誤在大量統計資料和新聞報道中廣泛可見，雖然其經不起爭論，但仍令人難以抗拒，故他希望課程能夠為糾正不同學科中，這些令人印象深刻的偏見。