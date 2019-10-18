酒鋼集團前董事長受賄逾3170萬人民幣　獲刑13年

甘肅天水市中級人民法院周五（18日）上午，就酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司（下稱酒鋼集團）前董事長馮傑受賄、巨額財產來源不明案公開宣判，馮傑數罪並罰，決定執行有期徒刑13年，處罰金200萬元（人民幣‧下同，約225萬港元）；扣押在案的贓款贓物依法沒收，上繳國庫。

經審理查明，馮傑於2000年至2015年間利用擔任山西宏陽鋼鐵有限公司建設工程總指揮、白銀有色金屬（集團）有限責任公司董事長、甘肅省環保廳廳長，以及酒鋼集團董事長等職務便利，為他人在項目開發、工程承攬、產品購銷、原材料供給、環保項目審批等事宜上提供幫助，收受共3170萬餘元（約3573.5萬港元）財物，並共計財產不能說明來源3189萬餘元（約3595萬港元）。

法院指出，被告作為國家工作人員卻以上述手段為他人謀取利益，受賄數額特別巨大，且其本人及家庭財產和支出顯然超過合法收入，差額特別巨大，不能說明來源，其行為已構成受賄罪、巨額財產來源不明罪。惟法院認為馮有自首情節和立功表現，退繳全部贓款，依法可從輕處罰，遂作出上述判決。