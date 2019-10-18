德陽審結大型涉黑案29人獲刑　黑老大囚25年

四川德陽市中級人民法院周三（16日）就一宗大型涉黑案作一審宣判，主犯張為因組織、領導黑社會性質組織犯，開設賭場，尋釁滋事，故意傷害等多罪，入獄25年，沒收個人全部財產；張的24名同黨分別入獄2年至19年不等，按相應罰款。同案4名涉充當「保護傘」的被告，則因受賄、貪污、包庇黑社會性質組織罪等，入獄8個月，但可緩刑執行。

案情指，張為自2007年起與同黨在德陽市區開設多家賭場，並組建「保安隊伍」進行護賭，通過尋釁滋事等違法犯罪行為，保障賭場順利運營。2011年起，張為等人又在市區非法放貸，通過暴力收數等方式維護公司利潤。張的黑社會組織因此逐漸成形，且結構嚴密、分工明確。他們通過暴力、威脅等手段，進行了一系列犯罪活動，為非作惡。

由於獲得國家機關工作人員的包庇、縱容，張為等人對當地群眾形成了心理強制、威懾，致使當地市民在合法利益遭受侵犯後仍不敢檢舉、控告，在社會上造成了惡劣影響，嚴重市區經濟和生活秩序。該院根據各人的犯罪事實、性質和對社會的危害程度，作出上述判決。