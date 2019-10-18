前中山市委常委　涉嚴重違紀違法被雙開

中紀委網站周五（18日）公布，前中山市委常委侯奕斌涉嫌嚴重違紀違法、受賄罪被雙開（即開除黨籍、開除公職）。黑龍江省紀委監委網站同日公布，佳木斯市人民檢察院黨組成員、副檢察長呂偉東，涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

經查，侯奕斌在轄區的工業投資統計中作假，長期違規出借財政資金，通過民間借貸獲取大額回報；與不法私營企業搞權錢交易，在房地產項目開發、項目承攬審批等方面他人謀利，非法收受巨額財物、禮品和禮金。

公開資料顯示，現年52歲的侯奕斌，出生於廣東珠海市，2002年出任中山市西區黨委副書記，2011年任中山市委常委、中山火炬開發區黨工委書記，2019年4月被免去中山火炬開發區和翠亨新區黨工委書記、委員職務。

另外，現年49歲的呂偉東，出生於吉林安圖縣，具有法學學士和農業推廣碩士學位。1986年加入武警，1998年任佳木斯市前進區人民檢察院書記員、助理檢察員；2008年3月任市人民檢察院反貪局偵查一科科長；2009年任前進區人民檢察院檢察長，其後升任市人民檢察院黨組成員、副檢察長直至被查。