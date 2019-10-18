東莞山區藏非法屠宰場　日輸千公斤無證豬肉到深圳

非洲豬瘟疫情在內地迅速蔓延，黑心商人瞞報及私宰，是最主要的原因之一。在距離香港不到百公里的東莞，有媒體在郊區發現一個隱藏在鐵皮屋內的私宰場，在過去2年內向深圳、虎門等地輸出大量未經檢疫的豬肉，每次售出的豬肉可多達過千公斤。事件曝光後，東莞市政府派人前往搜查，卻發現該私宰場已經停工，場內工人亦已全數離開。

內媒近日接到東莞居民的舉報，指虎門鎮懷德社區一間面積數十平方米的鐵皮屋，每晚深夜都傳出豬的嚎叫聲。記者經多日暗訪，發現鐵皮屋內的私宰場每日會宰殺數十隻生豬。他們趕在半夜至凌晨工作，再用貨車分別運到當地或沿京港澳高速送去深圳。

記者成功跟隨其中一輛開往深圳的貨車，發現其先後在寶安農貿市場、富安民市場、永城商場肉魚菜市場短暫停泊，陸續在多個豬肉檔口卸貨。

東莞市農村農業局、虎門鎮農林水務局等周三（16日）起多次派人到現場突擊搜查，確認鐵皮屋內有動物屠宰痕迹，卻未發現任何人、動物和車輛。社區幹部指該鐵皮屋此前曾有屠宰行為，但數量不詳。由於場主與工人發生糾紛，近日已停工撤走。

虎門鎮農林水務局表示，鎮政府接下來將督促懷德社區盡快拆除鐵皮屋，同時加派人手定期對該處作重點巡查，杜絕私宰行為。