逾150中國苦主馬來西亞請願　向傳銷公司追討千億人仔

逾150名中國投資者周四（17日）到馬來西亞首都吉隆坡的中國大使館跪地請願，自稱被馬國傳銷公司MBI集團騙走財產，涉額達到1000億元人民幣（約1127億港元），懇求使館出面幫忙追討。他們最後在當地警方及使館人員勸喻下，集體前往警署報案。中國大使館事後發聲明稱，會維護中國公民的合法權益，並在職責範圍內提供協助。

一名中國投資者稱，今次到馬國請願的人共13團，但只有所有受害者中的冰山一角。他們在周一（14日）前後抵達當地，先到MBI集團位於檳城的總部抗議，但遭到保安驅趕和恐嚇。考慮到人身安全，他們包車來到中國駐馬來西亞大使館，希望使館會幫助他們。

這些投資物者自稱都被MBI集團創始人以海量宣傳、光鮮的形象騙到，最後賠上家產。有人損失千萬家財，導致妻離子散，變成流浪漢；有人3名子女正在求學階段，因瞬間傾家蕩產，如今不但無法償還銀行貸款，連子女的學費都要向親友借。

MBI集團以虛擬貨幣的方式吸引投資，同時設定了非常複雜的投資計劃，讓投資者難以發現當中陷阱。在大量宣傳下，許多人都投資了MBI虛擬貨幣來作為理財產品。2017年，MBI集團被馬來西亞和中國警方定性為傳銷公司。