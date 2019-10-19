愛滋病人求職被偷驗HIV　起訴茅台子公司侵犯平等就業權

茅台集團旗下子公司貴州茅台醬香酒營銷公司（下稱「醬香酒公司」）近日捲入歧視風波，32歲愛滋病患者劉元（化名）不滿醬香酒公司在自己通過招聘考試後，體檢時偷驗HIV病毒，並因此拒絕錄用他。劉元周三（16日）以「侵犯平等就業權」為由，入稟貴州仁懷市人民法院，要求法院判醬香酒公司侵犯愛滋病人的平等就業權，依法錄用他，書面賠禮道歉，並賠償精神撫慰金和維權成本費用共9萬元人民幣（約10.1萬港元）。

「同意我幹臨時工，又不簽合同，赤裸裸歧視。」劉元透露，他今年5月在報考合同制員工考試前，已作為醬香酒公司的勞務派遣人員（外判員工）工作2年。報考招聘考試後，劉元順利通過筆試和面試，至6月24日到茅台職工醫院統一參加體檢。惟他當天下午便接獲人事部來電，指他的體檢結果異常，及後更發現自己未被錄用，令他十分納悶。起初，他亦想過是否與自己感染HIV有關，但因當時公司體檢標準中，並不包含HIV檢測，故他未有多想。

根據劉元的起訴狀，劉元6月30日曾前往茅台集團總部溝通；至7月8日，醬香酒公司人事部一名李姓職員再通知劉元，要求他7月10日再到仁懷市疾控中心參加複檢。然而到7月10日當天，李某直接帶他到HIV檢測室，複檢項目只有HIV一項。

劉元及後致電茅台集團人事部查詢，對方表明無論何種情況入職，體檢均不會包括HIV檢測；而茅台官網今年6月6日發布的《招工簡章》中，體檢要求只包括無吸毒史、身高體重、血壓、丙轉氨酸轉氨酶（ALT）、視力等內容，未包含HIV的相關要求。

惟劉元及後致電醬香酒公司人事專員溝通時，對方卻明確因劉元感染愛滋病才決定拒錄；對方更表示，因為領導顧慮愛滋病如果傳開，會影響公司形象，也可能造成員工恐慌。劉元其後多次溝通中，已提醒公司的拒錄行為，違反了國家相關的法規政策，侵犯了他的平等就業權，希望自己被公司錄用，但都遭到拒絕，故他最終決定起訴。