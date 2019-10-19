女網紅深夜拍劇扮被車撞　交警僅罰30元人仔惹議

再有網紅因拍攝短片被罰。四川成都一隊網紅博主製作團隊，近日深夜不顧危險，在馬路中央拍攝情景劇的「豪車撞人」情節，期間馬路上車來車往，不少車輛被迫閃避，險象環生。事後，7名團隊成員僅被交警罰款，引起網民熱議。不少網民均批評交警處罰過輕，認為未能起警示作用。

內地傳媒報道，2名「女主角」分別19歲及20歲，在快手平台上分別擁有300多萬及100多萬粉絲。2人周三（16日）晚上11時許連同導演、攝影師、司機等7人，在成華區御風一路拍攝「豪車撞人」情節。整個拍攝過程長達1小時，拍攝車輛後方沒有擺設警示牌，期間不斷有車輛從他們身後繞行，險象環生。

這一幕被市民拍攝了下來，並向交警舉報，交警周五（18日）傳喚7人至分局接受調查。馮姓導演坦言，團隊成員年齡最大只有24歲，最小只有19歲，由於劇情需要，他們便計劃深夜在馬路上拍攝，以為車輛會少一些，沒想到當晚路上仍有不少車輛。

警方指出，他們的行為不但違反《道路法》規定，且存在交通安全隱患。最終，豪車司機被罰款150元（人民幣．下同，約168港元），其餘6人則分別被罰30元（約33港元），同時民警亦對該團隊進行批評教育。