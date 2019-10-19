少子化浪潮席捲台灣　私立學校停辦或另覓出路

少子化浪潮近年席捲台灣，從2014年至今已有5所大專院校先後停辦，多間私校及職業學校亦陸續宣布停辦或轉型。東網記者訪問辦學團體及學者，均認為出生率低及大環境不佳令辦學困難；若無法轉型成功，相關學校將被後續更嚴重的少子化浪潮吞沒。

有52年歷史、位於屏東的私立職業學校「華洲工家」，上周日（6日）正式向台灣教育部申請停辦。現任校長洪伯儒表示，父親開辦學校是因應當年嬰兒潮的就學需要，坦言「少子化」確實是目前停辦的主要原因。

今年公立學校的招生不足，壓縮私校的招生空間，該校3個科僅招收了個位數學生，3個年級的學生只有100多人。洪伯儒推測未來學生人數會更少，為了學生的受教權，只能忍痛停辦，將學校現址轉型為社福機構。

洪伯儒家族經營的另一所學校「高鳳數位學院」，同樣因招生不足，加上轉型失敗於2014年停辦，亦是台灣第一所停辦的大專院校。該校前學務長張天雄指出，現時學校停辦的主因幾乎都是招生不足、財務虧損等，尚在苦撐的私立大專院校、高中職的經營漸趨困難，均在計畫或轉型中。

長期觀察台灣教育環境的樹德科技大學應用設計研究所助理教授陳雯萍表示，「少子化」令私校經營困難，校方都設法轉型、找出路，發揮學校的優勢招生，政府亦補助私立高中職的學費和雜費，鼓勵學生就讀適合自身需要的學校。

陳雯萍指出，在傳統「公立優於私立」的觀念下，學生認為公立學校資源多、設備好，所以一般會選擇讀公立高中職；排名較後的學校甚至會多次招生，讓學生放棄私校的好科系，改讀公立學校較差的科系，導致私校學生人數逐年下跌，辦學者前景更趨憂慮。

（東網駐台記者郭良傑報道）